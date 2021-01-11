«Известия» узнали срок замены всех старых лифтов в регионах РФ

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году потратит 1,35 млрд рублей. Схему финансирования капремонтов в субъектах РФ изменили и, если программа окажется успешной, в России поменяют все старые лифты за три-четыре года, считает эксперт в Госдуме Ирина Булгакова.
«21 декабря 2020 года было принято постановление правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности, на замену лифтов. По общенациональному плану на эти цели в 2021 году выделили 750 млн рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрено еще 600 млн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.
Сейчас более 160 тысяч лифтов работают дольше срока эксплуатации. Их заменяют за счет сборов на капремонт, но в регионах этих денег часто не хватает (замена одного лифта обходится в 1 млн рублей) и поэтому УК просят подрядчиков выполнить замену лифта в рассрочку за дополнительные проценты. Это приводило к росту кредитных задолженностей региональных операторов, а долги тормозили процесс замены лифтов. Государственную субсидию направят на погашение процентов подрядчиком или других профильных кредитов.
Компенсация процентов по кредитам со стороны государства позволит увеличить срок рассрочек для региональных операторов с трех до семи лет, то есть, у них будет больше времени для расчетов с подрядчиками и замена лифтов не будет тормозиться финансовыми проблемами. Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова считает, что при такой схеме финансирования все старые лифты в стране будут заменены на новые уже за три — четыре года.
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