Вице-премьер Абрамченко рассказала о победе в экологии Челябинска

В Челябинске была ликвидирована крупная свалка Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ликвидация свалки в Челябинске стала одной из самых значимых побед по части экологии для вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом она сама рассказала в одном из своих интервью.

«Если говорить о победах — это, конечно, Усолье-Сибирское и Челябинская свалка. Это примеры решения проблем конкретных людей в конкретных городах. О свалке в Челябинске меньше говорили, но по масштабам она, конечно, впечатляет. Ее создали в 1949 году, площадь — 74 га, свалочное тело 40 метров высотой, и это крупнейшая свалка в Европе в черте города. Ее удалось ликвидировать», — рассказала Абрамченко в интервью газете « Коммерсант» . Вице-премьер добавила, что сегодня вокруг свалки нет никаких выбросов, назвав такой результат «грандиозным событием» для Челябинска.

Говоря об Усолье-Сибирском в Иркутской области, политик напомнила, что туда в 30-х годах прошлого века из Крыма переехал Сакский хлорный цех, который выпускал больше 100 наименований химической продукции. После череды банкротств предприятие забросили вместе с большими цистернами с сочащейся из них химией. Кроме того, сохранившиеся на территории завода скважины, каждая из которых больше километра глубиной, были «напичканы химическим коктейлем». И это при том, что в 100 метрах находится река Ангара.

«Мы предотвратили катастрофу. Если бы рванула хотя бы одна цистерна, было бы очень плохо», — сказала Абрамченко. Неотложные мероприятия по рекультивации площадки уже сделаны, но работа на местности еще не закончена.