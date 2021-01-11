Ученые: потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Изменения в обонянии могут случиться за несколько лет до постановки диагноза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Потеря обоняния может стать одним из ранних признаков неизлечимой болезни Паркинсона. Пациенты с этим заболеванием утверждают, что заметили изменение в обонянии за несколько лет до того, как был поставлен диагноз.

«Исследования продемонстрировали, что потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как у человека будет диагностирована болезнь Паркинсона», — сообщает «Российская газета», ссылаясь на зарубежный Фонд Паркинсона. Специалисты отмечают, что 90% людей с этой болезнью признались, что имеют проблемы с обонянием.

Пока экспертам не удалось выяснить, что именно провоцирует развитие болезни Паркинсона. Однако у них есть предположение, что это сочетание генетических изменений и факторов окружающей среды.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, — прежде всего в черной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.

Потеря обоняния также считается одним из симптомов коронавируса. Ранее британский врач Нирмал Кумар заявил, что переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, пишет RT. А японский медик Коити Хирахата отметил, что последствия коронавируса могут быть гораздо опасней самой болезни, сообщает «Утро.ру».