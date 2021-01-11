Силовики назвали возможную причину пожара в доме в Екатеринбурге

В квартире, которая считается очагом пожара, нашли окурки и использовались горелки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предварительной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем. В квартире, которая стала очагом возгорания, использовались горелки и были обнаружены окурки от табачных изделий. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах», — заявила Канатова. Он подчеркнула, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отметил, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Он подтвердил, что при пожаре погибло восемь человек, в том числе ребенок. На месте происшествия уже проведен осмотр, допрашиваются свидетели, а тела погибших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы, добавил Шульга.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал журналистам, что уже удалось установить личности нескольких погибших. «Погибшим ребенком оказалась Вера, 2013 г. р. К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 г. р. На данный момент также сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора, 1976 г. р.», — сказал Горелых.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре в жилом доме на улице Рассветной. Также Куйвашев поручил врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда. Об этом сообщается на информационном портале Свердловской области.

В ночь на 12 января в Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной произошел пожар. Было эвакуировано 90 жильцов. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России. Одна из жительниц горящего дома просила о помощи в своем Twitter.