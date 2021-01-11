Заразность коронавируса в ХМАО вернулась к цифрам прошлого года

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, после падения в новогодние праздники, возвращается к прошлогодним показателям и составляет 0,98. Другими словами, каждый новый заболевший заражает еще одного человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. По данным на 12 января, в ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 тысячи 715 случаев новой коронавирусной инфекции», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:
- Сургут — 56;
- Ханты-Мансийск — 49;
- Нижневартовск — 15;
- Урай — 14;
- Нягань — 10;
- Югорск — 8;
- Октябрьский район — 7;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 6;
- Мегион — 6;
- Радужный — 5;
- Покачи — 5;
- Кондинский район — 4;
- Нефтеюганск — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Когалым — 2;
- Лангепас — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Нижневартовский район — 1.
По данным оперштаба ХМАО, на момент выявления заболевания у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в регионе резко выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом во время каникул, больше тысячи югорчан поставили прививку от COVID.
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