11 января 2021
10 января 2021
09 января 2021

Заразность коронавируса в ХМАО вернулась к цифрам прошлого года

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
Надежды врачей на то, что новогодние праздники снизят распространения вируса, не оправдались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, после падения в новогодние праздники, возвращается к прошлогодним показателям и составляет 0,98. Другими словами, каждый новый заболевший заражает еще одного человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. По данным на 12 января, в ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 тысячи 715 случаев новой коронавирусной инфекции», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 56;
  • Ханты-Мансийск — 49;
  • Нижневартовск — 15;
  • Урай — 14;
  • Нягань — 10;
  • Югорск — 8;
  • Октябрьский район — 7;
  • Советский район — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Мегион — 6;
  • Радужный — 5;
  • Покачи — 5;
  • Кондинский район — 4;
  • Нефтеюганск — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Когалым — 2;
  • Лангепас — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

По данным оперштаба ХМАО, на момент выявления заболевания у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в регионе резко выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом во время каникул, больше тысячи югорчан поставили прививку от COVID.

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