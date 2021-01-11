Заразность коронавируса в ХМАО вернулась к цифрам прошлого года

Надежды врачей на то, что новогодние праздники снизят распространения вируса, не оправдались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в ХМАО, после падения в новогодние праздники, возвращается к прошлогодним показателям и составляет 0,98. Другими словами, каждый новый заболевший заражает еще одного человека. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. По данным на 12 января, в ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 тысячи 715 случаев новой коронавирусной инфекции», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

Сургут — 56;

Ханты-Мансийск — 49;

Нижневартовск — 15;

Урай — 14;

Нягань — 10;

Югорск — 8;

Октябрьский район — 7;

Советский район — 7;

Сургутский район — 6;

Мегион — 6;

Радужный — 5;

Покачи — 5;

Кондинский район — 4;

Нефтеюганск — 3;

Нефтеюганский район — 3;

Когалым — 2;

Лангепас — 2;

Пыть-Ях — 2;

Нижневартовский район — 1.

По данным оперштаба ХМАО, на момент выявления заболевания у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в регионе резко выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом во время каникул, больше тысячи югорчан поставили прививку от COVID.