10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021

В Челябинской области закрывают ковидные госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, кровати, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь, палаты
В Челябинской области закрывают еще три ковидные базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области с 11 января закрыты три ковидных госпиталя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«С сегодняшнего дня в регионе из ковидных госпитальных баз в плановый формат работы по оказанию медицинской помощи переводятся 240 коек: в Карталинской городской больнице, районных больницах Еткуля и Долгодеревенского», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера.

На оперативном штабе губернатора с членами правительства отметили, что в новогодние праздники в Челябинской области не зафиксировано роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация против коронавируса, а также бесплатное тестирование жителей, которое проводилось в ТРК на каникулах. Эта практика будет продолжена.

В конце декабря сразу три госпитальные базы для лечения коронавируса были переведены в свой обычный режим работы. Речь идет о ковидных госпиталях в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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