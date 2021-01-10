В Челябинской области закрывают ковидные госпитали

В Челябинской области закрывают еще три ковидные базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области с 11 января закрыты три ковидных госпиталя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«С сегодняшнего дня в регионе из ковидных госпитальных баз в плановый формат работы по оказанию медицинской помощи переводятся 240 коек: в Карталинской городской больнице, районных больницах Еткуля и Долгодеревенского», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера.

На оперативном штабе губернатора с членами правительства отметили, что в новогодние праздники в Челябинской области не зафиксировано роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация против коронавируса, а также бесплатное тестирование жителей, которое проводилось в ТРК на каникулах. Эта практика будет продолжена.

В конце декабря сразу три госпитальные базы для лечения коронавируса были переведены в свой обычный режим работы. Речь идет о ковидных госпиталях в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном.