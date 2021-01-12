Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

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Ограничения по перелетам вводятся из-за нового штамма коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за рисков распространения «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение. Ограничение будет действовать до 23 часов 59 минут 1 февраля.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря. Отмена перелетов должна была продлиться неделю. В середине декабря британские о новом штамме коронавируса, который распространяется с большой скоростью. В России уже подтвердили первый случай заболевания, пишет «Дни.ру». Российские ученые получили образцы этого штамма и приступили к их изучению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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