Ограничения по перелетам вводятся из-за нового штамма коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за рисков распространения «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение. Ограничение будет действовать до 23 часов 59 минут 1 февраля.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря. Отмена перелетов должна была продлиться неделю. В середине декабря британские о новом штамме коронавируса, который распространяется с большой скоростью. В России уже подтвердили первый случай заболевания, пишет «Дни.ру». Российские ученые получили образцы этого штамма и приступили к их изучению.