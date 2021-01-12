В столице России идет рост числа больных коронавирусом. В регионах другая ситуация

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника #2. Курган , поликлиника, защитный костюм, врач в защитном костюме
За все время пандемии коронавируса в Россия выявлено 3 448 203 случая заражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 934 новых случаев коронавируса. Среди них 5 001 выявлено в Москве. Это на 355 больше, чем заболело 11 января. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — заявили в оперштабе. Жертвами инфекции за сутки стали 531 человек, выздоровело 24 755 человек пациентов.

В лидерах по количеству заболевших в России остается Москва, где за прошедшие сутки зафиксировано 5 001 новых случаев. Затем идет Санкт-Петербург с 2 731 заболевшими за сутки. Замыкает тройку Московская область, где количество заболевших увеличилось на 1 083 человек.

Среди регионов УрФО лидер также остается неизменным — в Свердловской области зафиксировано 361 новых случая коронавируса. В Челябинской области за сутки заразились 291 человек, в Пермском крае — 287, в ХМАО — 205, в Тюменской области — 155, в ЯНАО — 121, в Курганской области — 101.

За все время пандемии в России выявлено 3 448 203 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стало 62 804 человека, выздоровели 2 825 430 пациентов.

Ранее Врач, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России продлится в ближайшие две недели, сообщает VSE42.ru. В то же время эксперт РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что через одну-две недели в России может возрасти число заболевших коронавирусом, пишет «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...