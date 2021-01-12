За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 934 новых случаев коронавируса. Среди них 5 001 выявлено в Москве. Это на 355 больше, чем заболело 11 января. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — заявили в оперштабе. Жертвами инфекции за сутки стали 531 человек, выздоровело 24 755 человек пациентов.
В лидерах по количеству заболевших в России остается Москва, где за прошедшие сутки зафиксировано 5 001 новых случаев. Затем идет Санкт-Петербург с 2 731 заболевшими за сутки. Замыкает тройку Московская область, где количество заболевших увеличилось на 1 083 человек.
Среди регионов УрФО лидер также остается неизменным — в Свердловской области зафиксировано 361 новых случая коронавируса. В Челябинской области за сутки заразились 291 человек, в Пермском крае — 287, в ХМАО — 205, в Тюменской области — 155, в ЯНАО — 121, в Курганской области — 101.
За все время пандемии в России выявлено 3 448 203 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стало 62 804 человека, выздоровели 2 825 430 пациентов.
Ранее Врач, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в России продлится в ближайшие две недели, сообщает VSE42.ru. В то же время эксперт РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что через одну-две недели в России может возрасти число заболевших коронавирусом, пишет «Дни.ру».
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