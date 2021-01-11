Замгенпрокурора РФ Николая Шишкина ждет новая должность Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин будет руководителем управления генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах. Сейчас Шишкин возглавляет управление генпрокуратуры в Сибирском округе.

«Заместитель генерального прокурора Николай Шишкин будет курировать вопросы деятельности управления генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе», — сообщил URA.RU инсайдер со ссылкой на документ, которым производится ротация. Источник URA.RU в сибирском надзорном ведомстве подтвердил данную информацию. В пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в СФО сообщили URA.RU, что пока не видели соответствующий документ.

Прежний глава надзорного ведомства в ПФО Сергей Зайцев переезжает в Екатеринбург и вместо Игоря Ткачева будет курировать управление генпрокуратуры РФ в Уральском округе. Ткачев также сохранить должность замгенпрокурора, но переедет в Москву и будет заниматься надзором за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД России.

Шишкин назначен заместителем генпрокурора РФ 25 сентября 2019 года. До этого с 2006 года он занимал должность прокурора Воронежской области. Государственный советник юстиции 2 класса Шишкин является заслуженным юристом России и почетным работником прокуратуры.