Инсайд: замгенпрокурора в Приволжском округе переезжает в УрФО

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев перестает курировать управление надзорного ведомства в Приволжском федеральном округе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах УрФО. Он пояснил, что Зайцев будет замгенпрокурора РФ в Уральском федеральном округе.
«Ожидается, что должность заместитель генерального прокурора РФ в УрФО займет 60-летний Сергей Зайцев, который исполнял аналогичные обязанности в Приволжском федеральном округе», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах УрФО.
В приемной руководителя управления генпрокуратуры в ПФО сообщили URA.RU, что руководитель пресс-службы надзорного ведомства находится на совещании. От комментариев о возможном уходе Зайцева там воздержались.
«Я еще не видел само распоряжение, если говорите, Зайцев, так оно и есть», — прокомментировал URA.RU информацию о назначении Зайцева руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев. В ближайшее время он должен переехать в Москву и занять должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД России.
Зайцев стал заместителем генпрокурора РФ в ПФО в 2011 году. До этого с 2004 по 2011 годы он был главой надзорного ведомства Санкт-Петербурга, а с 2000 по 2004 — Чувашии. Государственный советник юстиции 1 класса Зайцев является заслуженным юристом Российской Федерации.
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