Замгенпрокурора в УрФО уходит на повышение в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, ткачев игорь
Игорь Ткачев переезжает в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Игорь Ткачев покидает Екатеринбург и переезжает в Москву, где займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СК России и МВД. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Игорь Ткачев.

«Задачи, судя по распоряжению, организовывать работу участков по поддержанию обвинения в судах, арбитражных процессах», — уточнил Игорь Ткачев. Он добавил, что пока находится в Екатеринбурге и получит уточненные вводные от генпрокурора после приезда в Москву. Когда состоится отъезд, по словам замгенпрокурора, пока неизвестно.

Ткачев назначен замгенпрокурора по УрФО в апреле 2020 года. С 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области, а затем переведен на Дальний Восток. Игорь Ткачев родился в Ставропольском крае, с 2006 по 2009 год работал прокурором Республики Дагестан, позже шесть лет возглавлял прокуратуру Оренбургской области, с 2015 по 2018 год — прокуратуру Курганской области. В 2018 году утвержден заместителем генпрокурора РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...