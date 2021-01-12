Замгенпрокурора в УрФО уходит на повышение в Москву

Заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Игорь Ткачев покидает Екатеринбург и переезжает в Москву, где займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СК России и МВД. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Игорь Ткачев.
«Задачи, судя по распоряжению, организовывать работу участков по поддержанию обвинения в судах, арбитражных процессах», — уточнил Игорь Ткачев. Он добавил, что пока находится в Екатеринбурге и получит уточненные вводные от генпрокурора после приезда в Москву. Когда состоится отъезд, по словам замгенпрокурора, пока неизвестно.
Ткачев назначен замгенпрокурора по УрФО в апреле 2020 года. С 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области, а затем переведен на Дальний Восток. Игорь Ткачев родился в Ставропольском крае, с 2006 по 2009 год работал прокурором Республики Дагестан, позже шесть лет возглавлял прокуратуру Оренбургской области, с 2015 по 2018 год — прокуратуру Курганской области. В 2018 году утвержден заместителем генпрокурора РФ.
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