Волна ежедневных смертей от COVID в ЯНАО длится больше месяца

На Ямале подтвержден 33 841 случай коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Ежедневные летальные исходы продолжаются на Ямале 34 сутки. За это время умер 81 пациент.

«В Ноябрьске скончалась 58-летняя женщина», — говорится в сводке оперштаба. За время пандемии жертвами коронавируса стали 359 ямальцев. По частоте смертей ЯНАО занимает шестое место в России — 66,7 случая на 100 тысяч населения.

Также за сутки коронавирусом заразился 121 житель округа. Больше всего случаев пришлось на Новый Уренгой, где зафиксировали 17 эпизодов. В Надымском районе заболели 16 человек, в Пуровском районе — 13. В Салехарде инфекцию подхватили 14 горожан, еще 12 жителей заразились в Ноябрьске. Всего в ЯНАО подтвержден 33 841 случай коронавируса, вылечился 27 521 пациент.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 15 января. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно стабилизируется. На Ямале продолжается третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.