Врачи объяснили отличие коронавирусной пневмонии от обычной

Обычная пневмония развивается очень быстро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная пневмония развивается медленнее, но постепенно поражает все органы человека, в отличие от обычной. К такому выводу пришли ученые-медики из США.

«Вместо быстрого заражения больших участков легких вирус, вызывающий COVID-19, начинает действовать в нескольких небольших участках», — говорится в исследовании. Затем вирус распространяется и оставляет повреждения мозга, почек, сердца и других органов, пишет «Ридус». Ученые утверждают, что обычная пневмония гораздо опаснее коронавирусной, так как она развивается очень быстро. При втором варианте у врачей есть больше времени на оказание помощи больному.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля сообщили, что у больных коронавирусом в тяжелой форме сначала наблюдается большое количество вируса в легких. На второй стадии COVID-19 наносит повреждения, с которыми организм не может справится без помощи врачей.