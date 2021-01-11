Главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова прочат на пост первого замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев задумался о создании в правительстве второго поста своего первого заместителя, его может занять нынешний мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Как сообщил источник URA.RU в окружении главы региона, это делается для перераспределения функционала врио первого замгубернатора Александра Высокинского.

«С уходом [бывшего первого зама] Алексея Орлова на пост главы Екатеринбурга систему управления регионом решено изменить. В том числе будут перераспределены полномочия между заместителями губернатора. Для повышения статуса одного из них, возможно, учредят второй пост первого замгубернатора», — рассказал источник агентства. Он уточнил, что чиновник, который займет эту должность, получит более широкие полномочия, чем Высокинский, который в 2021 году может уйти в Госдуму.

Алексей Шмыков в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что подобных предложений ему никто не делал. «В настоящее время я собираю документы для участия в конкурсе главы Каменска-Уральского. Срок моих полномочий подходит к концу, и со вчерашнего дня объявлен прием документов», — сообщил глава Каменска-Уральского. «Все кадровые решения в случае их принятия закрепляются документами, о них всегда сообщается официально», — ответили на вопрос URA.RU в региональном департаменте информполитики.

Высокинский ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга 22 декабря, после чего был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место в мэрии занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона. Инсайдеры отмечают, что Высокинский не получит полномочия Орлова в полном объеме.