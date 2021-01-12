Россиянам разрешили не платить за возврат некоторых товаров

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За доставку некачественных товаров в случае их возврата будет платить продавец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне смогут не платить за доставку некачественных товаров продавцу в случае возврата. Новое правило содержится в постановлении правительства РФ, которое вступило в силу 1 января.

«Новые правила допускают, что расходы на возврат товара надлежащего качества не всегда несет потребитель, так как договором могут быть установлены ситуации, когда потребитель освобожден от оплаты доставки товара продавцу», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также указывается, что возврат некачественной продукции всегда осуществляется за счет продавца.

Также, согласно новым правилам, покупатели смогут фотографировать товары в магазинах, в том числе фиксировать таким образом нарушения на торговой точке. При покупке товаров в интернет-магазинах продавец теперь обязан предоставлять потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи. При доставке заказа товар передается по указанному адресу не только потребителю, но и любому лицу, назвавшему номер заказа.

Ранее на итоговом заседании по концепции расширенной ответственности производителей было решено, что ответственность за утилизацию отходов от использованных товаров останется на производителях. По словам участников заседания, новый механизм расширенной ответственности производителей не приведет к росту цен на товары, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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