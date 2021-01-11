Новое министерство Пермского края будет реформировано

Министерство по развитию туризма расширит штат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новом министерстве по туризму и молодежной политике (до этого агентство) Пермского края произойдут кадровые изменения. Об этом URA.RU рассказали в пресс службе ведомства, уточнив, что штат министерства будет увеличен.

«До переименования агентства в министерство, в нем был небольшой штат сотрудников. Сейчас он увеличится до 15 человек, включая юристов и финансистов», — пояснила пресс-секретарь министерства Надежда Светлакова. Она уточнила, что четыре сотрудника пополнят отдел туризма, возглавляет который Светлана Климова. Министерство будет полностью укомплектовано специалистами, как только будут завершены все регистрационные процедуры.

URA.RU писало, что агентство по туризму и молодежной политике края, переименованное в министерство, возглавила Юлия Ветошкина. Она вошла в состав краевого правительства, где «сможет не только вносить свои предложения, но и влиять на принятие решений», отметили в минтуризма.