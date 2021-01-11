В правительстве Пермского края появился новый министр

Агетство по туризму преобразованное в министерство, возглавила Юлия Ветошкина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина. Об этом URARU сообщил источник в правительстве края. Агентство было преобразовано в министерство постановлением главы Прикамья в конце декабря 2020 года. Таким образом, в краевом правительстве стало на одного министра больше.

«Ветошкина приступила к свои обязанностям сегодняшнего дня», — пояснил источник. Получить комментарий Ветошкиной по рабочему телефону не удалось, ее не оказалось на месте.

Агентство по развитию туризма было создано в краевом правительстве в октябре 2018 года. Ранее стало известно, что оно будет преобразовано в министерство и войдет в блок нового вице-премьера Алексея Черникова. Предполагалось также, что нового министра выберут по итогам конкурса.