11 января 2021
10 января 2021

В правительстве Пермского края появился новый министр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания г. Пермь, правительство пермского края, табличка
Агетство по туризму преобразованное в министерство, возглавила Юлия Ветошкина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина. Об этом URARU сообщил источник в правительстве края. Агентство было преобразовано в министерство постановлением главы Прикамья в конце декабря 2020 года. Таким образом, в краевом правительстве стало на одного министра больше.

«Ветошкина приступила к свои обязанностям сегодняшнего дня», — пояснил источник. Получить комментарий Ветошкиной по рабочему телефону не удалось, ее не оказалось на месте.

Агентство по развитию туризма было создано в краевом правительстве в октябре 2018 года. Ранее стало известно, что оно будет преобразовано в министерство и войдет в блок нового вице-премьера Алексея Черникова. Предполагалось также, что нового министра выберут по итогам конкурса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...