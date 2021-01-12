Поклонская раскрыла, в каком случае Украина сможет вернуть Крым

Наталья Поклонская уверена, что Украине нужен Крым, но не нужны крымчане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Крым может вернуться в состав Украины, если жители полуострова соберут вещи и покинут свой дом. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Политик подчеркнула, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет вернуть территорию полуострова, но не считается с мнением живущих на ней людей. Поклонская уверена, что Украине нужен Крым, но не нужны крымчане. «Мы должны собрать узелки и уйти, отдать им территорию, потому что они так хотят, потому что они нас не слышат», — сыронизировала Поклонская, комментируя заявления властей Украины о возвращении Крыма.

Ранее Кулеба заявил, что Украина планирует провести в Киеве саммит по присоединению Крыма к Украине. Поклонская подчеркнула, что такое мероприятие будет расценено как подготовка международного преступления, передает RT. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что власти Украины не должны признать, что полуостров принадлежит России.