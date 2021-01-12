Путин указал министру Кравцову на проблемы с выплатами учителям

Президент РФ Владимир Путин заявил о проблеме с выплатами денег за классное руководство. В ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым глава государства отметил, что преподаватели жалуются на отсутствие данных выплат.
«В ходе большой пресс-конференции с элементами Прямой линии поступали вопросы о выплате денег за классное руководство. Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги не выплачивают», — приводятся слова президента России на сайте Кремля.
Отвечая на замечание Путина, глава Министерства просвещения подчеркнул, что данный вопрос находится на постоянном контроле. По словам Кравцова, доплаты за классное руководство с 1 сентября получают 810 тысяч классных руководителей. Он предположил, что проблемы могли возникнуть у преподавателей в техникумах и колледжах. Однако ведомство также займется этим вопросом.
Педагоги российских школ получают федеральную надбавку за классное руководство в день заработной платы, но отдельной выплатой, передает «Национальная служба новостей». В сентябре председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что на эту программу государство потратит 25 миллиардов рублей, сообщает агентство Nation News.
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