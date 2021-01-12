Врач назвал условие выхода Челябинской области из карантина

Медики рассчитывают привить треть жителей региона для выхода из карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Порядка двух миллионов доз вакцины требуется жителям Челябинской области, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«В данный момент около 30-40% жителей Челябинской области уже имеют иммунитет к коронавирусу. Чтобы коллективный иммунитет достиг хотя бы 70%, необходимо привить порядка миллиона человек. Поскольку вакцинация проводится двумя дозами, требуется два миллиона доз вакцины», — сообщил URA.RU Выгоняйлов.

Всего в Челябинскую область к этому моменту поступило около 6400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Губернатор Алексей Текслер заявил, что в ближайшее время в область прибудет еще 151 тысяча единиц вакцины от COVID-19 и он сам готов поставить прививку. По словам Выгоняйлова, в аннотации к вакцине авторами заявлено, что иммунитет к коронавирусу будет стойким в течение двух лет, однако пока подтвердить это невозможно.

«В конце декабря были сняты возрастные ограничения 60+ и указана возможность применения [вакцины] для уже переболевших коронавирусной инфекцией по истечении 6 месяцев после заболевания. Поэтому вакцина нужна в приличном количестве, которое в данный момент одномоментно получить невозможно», — добавил Выгоняйлов.