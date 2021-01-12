Стрелков предрек новую войну в Донбассе из-за победы Байдена

В ближайшее время может произойти военное столкновение России и Украины в Донбассе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший министр обороны ДНР, политолог Игорь Стрелков.
Ранее Украина посоветовала России выйти из Донбасса, предложив ей «золотой мост». Взамен власти страны пообещали отменить санкции для РФ, передает
«Сейчас военное столкновение России и Украины неизбежно. Если [избранный президент США Джо] Байден направит Украину на Россию, то это может быть достаточно скоро», — рассказал Стрелков. По его словам, Украина будет предлагать России способы решить конфликт в Донбассе, однако любые действия РФ вызовут новые санкции со стороны США.
Политолог Владимир Брутер в разговоре с URA.RU усомнился в возможности крупного военного столкновения России и Украины. «Если в администрации Байдена выберут такой путь для утилизации Украины, то может начаться война [с РФ]», — отметил политолог. Однако Украина нужна США для того, чтобы сдерживать Россию, а не для того, чтобы уничтожать ее, уверен Брутер.
Он предсказал новые провокации со стороны Украины, которая будет нарушать Минские соглашения, заключенные для урегулирования конфликта в Донбассе. После этого могут начаться локальные военные конфликты в Донбассе, однако в полномасштабную войну это не перерастет, рассказал Брутер.
До этого журналист Дмитрий Корчинский рассказал, что Украина провалила операцию в Донбассе. Это связано с тем, что страна вела слабую информационную политику в регионе, уверен он.
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