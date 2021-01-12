Партия Жириновского создала игру Call Of LDPR

Компьютерная игра Call of LDPR, посвященная работе ЛДПР, выйдет 19 января. Об этом сообщил зампред фракции в Госдуме Василий Власов.
«Будет создана игра про политическую партию, про ее работу. Она будет в немного шуточной манере», — цитирует РИА «Новости» Власова. Он подчеркнул, что в игре продумано несколько уровней.
Игровой процесс будет выстроен вокруг жизни избирателя из небольшого города. В игре будет упоминаться партия ЛДПР. Власов подчеркнул, что многие вещи, воссозданные в релизе, не имеют отношения к реальности. В озвучке персонажей участвовали блогер Юрий Хованский и видеоблогер Илья Мэддисон. Игра является пародией на шутер Call of Duty.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел занять место президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2». Российский политик в своем twitter-аккаунте разместил фотографию, на которой находится в декорациях фильма.
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