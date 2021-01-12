Сына российского олигарха отчислили из вуза и забрали в армию

Сын совладельца золотодобывающей компании Nordgold, миллиардера Алексея Мордашова Никита отчислился из Высшей школы экономики и был призван в армию РФ. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«[Когда Никиту отчислили из вуза за неуспеваемость], отец сказал ему: „Ну тогда иди служить“», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник. По его словам, студент не стремился окончить вуз, потому что ему не нравился процесс обучения. У миллиардера есть семеро детей, некоторые из которых стали совладельцами его бизнеса.
Ранее сообщалось, что шестеро детей Мордашова заняли 15-е место в рейтинге богатейших наследников 2020 года. В апреле 2020 года каждый из них владел 3 млрд долларов. К тому моменту состояние олигарха оценивалось в 18,2 млрд долларов.
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