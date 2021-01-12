Роскомнадзор принял за мат название города

Роскомнадзор по Саратовской области потребовал у информационного агентства «Свободные Новости» удалить с сайта комментарий пользователя, в котором содержалась нецензурная брань. О претензиях чиновников сообщило читателям само издание.
Недовольство ведомства вызвало название расположенного в Мексике города Ojuelos, который упомянул участник новогодней игры в «Города». Пользователь с ником «Мексиканец Педро» в ходе игры писал названия городов: Мехико, Акапулько и город Ojuelos (так пишется по-испански). Редакция сайта обратилась за комментарием к главе регионального управления Роману Чуйченко. Он пообещал разобраться в ситуации.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт информационного портала «Прайм Крайм», который являлся ведущим порталом о криминальном мире России. Основанием для блокировки стала пропаганда запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
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