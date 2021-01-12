В Госдуме оценили намерение Британии помочь Украине вернуть Крым

Решение Великобритании профинансировать возвращение Крыма в состав Украины является «маловразумительным словоблудием». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
«Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — передает слова Бальбека РИА «Новости».
Ранее британские власти заявили, что готовы выделить на проекты по возвращению Крыма Украине до 10 тысяч фунтов, около миллиона рублей. Деньги могут быть направлены и на «неподконтрольные государству зоны», то есть непризнанные республики Донбасса. Планируется фиксировать и освещать нарушения прав человека, помощь их жертвам, а также отстаивать права национальных меньшинств.
Однако по слова Бальбека, это «театр лицедеев, чтобы публика посмеялась и поаплодировала». Депутат заявил, что сегодня на Украине подобные «шоу» стали модными.
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что Крым может вернуться в состав Украины, если жители полуострова соберут вещи и покинут свой дом. Политик подчеркнула, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет вернуть территорию полуострова, но не считается с мнением живущих на ней людей.
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