Мишустин освободил от должности замминистра транспорта России

Замминистра транспорта России Юрия Цветкова освободили от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Цветков вступил в должность в 2018 году.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов назначен на пост замминистра транспорта России. Это следует из опубликованного 30 декабря распоряжения правительства страны.
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