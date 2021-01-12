12 января 2021

Мишустин освободил от должности замминистра транспорта России

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Мишустин снял с должности замминистра транспорта России Юрия Цветкова по его просьбе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Замминистра транспорта России Юрия Цветкова освободили от должности по собственной просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Цветков вступил в должность в 2018 году.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов назначен на пост замминистра транспорта России. Это следует из опубликованного 30 декабря распоряжения правительства страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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