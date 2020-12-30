Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» стал замглавы Минтранса РФ

Кирилл Богданов стал заместителем министра транспорта РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов назначен на пост замминистра транспорта России. Это следует из опубликованного 30 декабря распоряжения правительства страны.

«Назначить Богданова Кирилла Игоревича заместителем министра транспорта РФ», — говорится в документе. В самом ведомстве ТАСС сообщили, что позднее уточнят круг обязанностей Богданова.

В ноябре, как напоминает агентство, премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил замминистра транспорта Алексея Семенова от должности по его просьбе. На своем посту он курировал цифровое развитие транспортной отрасли. В ноябре этого года министром транспорта стал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.