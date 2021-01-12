12 января 2021

Журналисты раскрыли, сколько зарабатывает Чубайс

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2018 году Чубайс инвестировал около 2,5 млрд рублей в бизнес-центр рядом с Кремлём Анна Майорова © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс согласно официальным источникам в 2018 году заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании, где он был членом совета директоров. Однако его реальные доходы гораздо выше. Об этом заявили журналисты.

«Реальные доходы Чубайса могут быть гораздо выше 14 млн рублей в год. В 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём. Сообщалось, что это могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей», — пишет telegram-канал Baza. Согласно данным журналистов, информация о выплатах ему в «Роснано» отсутствует в Федеральной Налоговой службе. Однако ранее стало известно, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в совете директоров «Роснано».

В конце декабря Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем президента РФ. Перед увольнением он поговорил с главой государства Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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