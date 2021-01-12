Журналисты раскрыли, сколько зарабатывает Чубайс

Спецпредставитель президента РФ, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс согласно официальным источникам в 2018 году заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании, где он был членом совета директоров. Однако его реальные доходы гораздо выше. Об этом заявили журналисты.
«Реальные доходы Чубайса могут быть гораздо выше 14 млн рублей в год. В 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём. Сообщалось, что это могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей», — пишет telegram-канал Baza. Согласно данным журналистов, информация о выплатах ему в «Роснано» отсутствует в Федеральной Налоговой службе. Однако ранее стало известно, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в совете директоров «Роснано».
В конце декабря Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем президента РФ. Перед увольнением он поговорил с главой государства Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.
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