12 января 2021

YouTube временно заблокировал Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
YouTube забанил Трампа минимум на семь дней Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Видеохостинг YouTube минимум на неделю приостановил возможность загружать новые ролики или прямые трансляции на канале президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу продолжающегося насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа, и объявили забастовку за нарушение нашей политики против подстрекательства к насилию», — приводит портал Axios обращение YouTube. Также видеохостинг приостановил публикацию комментариев на канале президента США, ссылаясь на риски насилия.

Блокировка Трампа в соцсетях началась после штурма здания Конгресса в Вашингтоне 6 января, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Тогда Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт республиканца Трампа якобы из-за подстрекательства к насилию, пишут «Дни.ру». Компании Apple, Google и Facebook последовали его примеру. Кроме этого, соцсети заблокировали личные страницы некоторых сторонников президента США. После этого республиканцы начали скачивать мессенджер Telegram, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...