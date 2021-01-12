YouTube временно заблокировал Трампа

YouTube забанил Трампа минимум на семь дней Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Видеохостинг YouTube минимум на неделю приостановил возможность загружать новые ролики или прямые трансляции на канале президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу продолжающегося насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Трампа, и объявили забастовку за нарушение нашей политики против подстрекательства к насилию», — приводит портал Axios обращение YouTube. Также видеохостинг приостановил публикацию комментариев на канале президента США, ссылаясь на риски насилия.

Блокировка Трампа в соцсетях началась после штурма здания Конгресса в Вашингтоне 6 января, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Тогда Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт республиканца Трампа якобы из-за подстрекательства к насилию, пишут «Дни.ру». Компании Apple, Google и Facebook последовали его примеру. Кроме этого, соцсети заблокировали личные страницы некоторых сторонников президента США. После этого республиканцы начали скачивать мессенджер Telegram, передает телеканал 360.