Посольство: россиян нет среди задержанных за штурм Капитолия

Диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в Вашингтоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди задержанных или пострадавших в ходе массовых беспорядков в США нет российских граждан. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что одному из задержанных в ходе массовых акций протеста понадобился «русский переводчик». Диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в Вашингтоне. «Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в опубликованном в Facebook комментарии посольства России. При необходимости россиянам окажут «консульско-правовое содействие», отметили дипломаты.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов были убиты четыре человека.