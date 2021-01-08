08 января 2021

Посольство: россиян нет среди задержанных за штурм Капитолия

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в Вашингтоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди задержанных или пострадавших в ходе массовых беспорядков в США нет российских граждан. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что одному из задержанных в ходе массовых акций протеста понадобился «русский переводчик». Диппредставительство внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в Вашингтоне. «Запросили Госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено», — говорится в опубликованном в Facebook комментарии посольства России. При необходимости россиянам окажут «консульско-правовое содействие», отметили дипломаты.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов были убиты четыре человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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