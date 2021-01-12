Дмитрий Махонин раскритиковал работу муниципальной власти Пермского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Пермского муниципального района подверглись критике со стороны губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на первом в 2021 году заседании регионального правительства. Махонин заявил, что исполняющий обязанности главы района Владимир Ваганов должен работать эффективнее.

«Я бы хотел, чтобы именно вы как исполняющий обязанности занимались управлением территорией. Чтобы не тень отца Гамлета или призрак оперы ходили по территории муниципалитета, а именно вы занимались», — заявил Махонин, обращаясь к Ваганову. По всей видимости, с тенью отца Гамлета Махонин сравнил экс-главу Пермского района Александра Кузнецова. Источники URA.RU сообщали, что Кузнецов, несмотря на отставку, продолжает влиять на происходящие в районе процессы, хотя и отрицает это.

Поводом для вызова Ваганова на заседание правительства стала неблагоприятная пожарная обстановка в период новогодних праздников. После разбора причин пожаров Махонин припомнил провалы в работе в части газификации и благоустройства в 2020 году. После критики администрации губернатор переключился на депутатов.

«И привет огромный вашим депутатам, которые вместо того, чтобы заниматься проблемами территории, занимаются политиканством. Им огромный привет с пожеланием усиления работы на благо жителей», — сказал Махонин. Так в конце прошлого года депутаты изменили положение по выбору главы района, лишив администрацию губернатора права решающего голоса. При этом ранее объявленный конкурс был сорван, а новый — приостановлен из-за разбирательства в суде.

URA.RU попросило пресс-службу главы региона прокомментировать слова Махонина и пояснить, действительно ли он имел в виду Кузнецова, когда говорил про тень отца Гамлета. Там воздержались от комментариев.