Курганцам в морозы приходится по часу ждать автобусы

Проблема с автобусами возникла в районе Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям курганского района Рябково утром приходится по часу ждать нужного автобуса. Об этом один из недовольных пассажиров написал на портале «Обратись».

«На улице зима, сегодня с 7:50 до 8:40 опять не было 308-го автобуса в сторону Черемухово. Это не первый случай», — рассказал житель Рябково. По его словам, в прошлый раз после звонка в транспортное управление города ситуация изменилась на полмесяца. Он добавил, что постоянно ездить с пересадками проблематично.

Обратившемуся ответили представители городского департамента развития городского хозяйства. «Автобус 308-го маршрута проходил в 7:43 и 08:34. Руководителю обслуживающего данные маршруты предприятия указано взять на особый контроль работу… для исключения больших интервалов в движении автобусов, особенно в утренние и вечерние часы пик», — объяснили в департаменте. Представители администрации добавили, что с данной остановки до микрорайона Черемухово можно доехать с пересадкой, что не противоречит законам.

В октябре 2020 года в Кургане сократили число автобусов на муниципальных маршрутах. Это было связано с нехваткой водителей.