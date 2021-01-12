12 января 2021
11 января 2021

Тюменские студенты возмущены отменой дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, тиу, тюменский индустриальный университет
В Тюменском индустриальном университете решили частично вернуть очное обучение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Студенты Тюменского индустриального университета недовольны решением руководства вуза о частичной отмене дистанционного обучения. Об этом они пишут в соцсети «ВКонтакте». По новым правилам, лекции будут проходить в онлайн-режиме, а вот практические занятия — в стенах университета.

«А если у нас лабораторные только по информатике, один раз в две недели, из-за этого ехать в Тюмень?» — написала Кристина Михайловская в группе «Тюменский индустриальный университет|ТИУ» соцсети «ВКонтакте». Многие студенты на время дистанционного образования уехали в свои города, чтобы не платить за жилье.

Накануне руководство ТИУ объявило о переходе на смешанную систему обучения. В весеннем семестре студенты Тюмени и Тобольска будут слушать лекции онлайн, а практические и лабораторные задания выполнять очно, на площадках вуза.

Опасения учащихся вызывает возможность заразиться коронавирусом во время занятий. «Тысячи заболевших, вы универ открываете. Мы также будем ходить в универ, пересекаться с людьми. Не только со своей группы, но и со всеми студентами (в коридорах)», — комментирует Полина Давидович. URA.RU направило в университет запрос, как будет обеспечиваться безопасность студентов в ходе очного обучения.

Ранее дистанционное образование в Тюменской области отменили для всех школьников. Это решение вызвало недовольство части родительского сообщества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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