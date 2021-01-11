В Тюменской области отмена дистанта обернулась скандалом

В Тюменской области дети вернулись в школы, но не все родители этому рады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В родительских чатах Тюмени вспыхнули конфликты из-за решения властей об отмене дистанционного обучения для всех школьников. Об этом URA.RU рассказали сами недовольные тюменцы.

«Такое ощущение, что на наших детях ставят какие-то эксперименты. Только привыкли к этому дистанту, и его отменяют. И когда? В разгар январских морозов, когда на улице -30! Это, конечно, просто прекрасно! „Спасибо“ нашему правительству за такие решения!», — написала одна из участниц родительского чата, чей ребенок учится в лицее №81.

Такую позицию поддержали не все. Часть родителей рады тому, что дети вернулись в школы. «Вас не поймешь: то нужен дистант, то не нужен. Нам лично не нужен. Обычный формат обучения гораздо лучше. Тем более, что скоро ЕГЭ, а к нему готовиться лучше в классе», — уверен один из родителей.

Дистанционное обучение для учеников 6-10 классов в Тюменской области отменили с 11 января. Ранее URA.RU писало, что за такое решение выступала родительская общественность. В частности, члены общественного движения «Родители Тюменской области» активно собирали подписи не только за отмену дистанта, но и за запрет эксперимента по внедрению в регионе цифровой образовательной среды. В частности, тюменцы требуют публично озвучивать статистику по заболевшим коронавирусом школьникам и учителям. Также они хотят видеть своих представителей в составе оперативного штаба региона.