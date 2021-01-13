Дети Кургана и Ханты-Мансийска не пойдут в школу из-за морозов

Школьники Ханты-Мансийска и Кургана 13 января не пойдут в школу. Занятия отменены из-за морозов.
«В связи с низкой температурой воздуха 13 января отменены занятия в школах Кургана с 1-го по 7-й класс включительно первой смены», — сообщает пресс-служба администрации Кургана. Утром 13 января температура в Кургане составляет -26.
«13.01 занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются», — говорится на сайте органов городского самоуправления Ханты-Мансийска. С утра в Ханты-Мансийске столбики термометров показывают -27.
Ранее занятия из-за морозов отменили в школах Челябинска. Такое же решение приняли в Магнитогорске.
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