12 января 2021

«Аэрофлот» уходит из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Такие Boeing больше из Москвы в Челябинск не прилетят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 13 января все рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Челябинск и Магнитогорск переведены в дочернюю авиакомпанию «Россия». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

«Расписание рейсов из Челябинска в Москву и обратно не изменится, только перевозчик [поменяется], — заявили URA.RU в пресс-службе „Аэрофлота“. — Но самолеты Boeing и Airbus заменят на российские Superjet 100».

В расписании изменятся лишь номера рейсов. Аналогичные перемены авиаперевозчик обещает в ближайшее время и другим регионам.

В ноябре стало известно, что до конца 2020 года авиакомпания «Россия» ожидает поставку до 10 новых Superjet. В 2021 году парк «Суперджетов» хотят нарастить до 66. Таким образом, как ожидается, число самолетов у компании вырастет с 54 до более чем 120.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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