«Аэрофлот» уходит из Челябинска

С 13 января все рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Челябинск и Магнитогорск переведены в дочернюю авиакомпанию «Россия». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.
«Расписание рейсов из Челябинска в Москву и обратно не изменится, только перевозчик [поменяется], — заявили URA.RU в пресс-службе „Аэрофлота“. — Но самолеты Boeing и Airbus заменят на российские Superjet 100».
В расписании изменятся лишь номера рейсов. Аналогичные перемены авиаперевозчик обещает в ближайшее время и другим регионам.
В ноябре стало известно, что до конца 2020 года авиакомпания «Россия» ожидает поставку до 10 новых Superjet. В 2021 году парк «Суперджетов» хотят нарастить до 66. Таким образом, как ожидается, число самолетов у компании вырастет с 54 до более чем 120.
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