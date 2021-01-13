Два региона УрФО поставили рекорд по ипотечной задолженности

Сразу два региона УрфО — ХМАО и ЯНАО — возглавили список регионов, чьи жители имеют наибольшую ипотечную задолженность. Об этом гласят данные Центробанка.
«Согласно статистическим данным ЦБ на 1 декабря 2020 года, на каждого жителя Ямала приходится более 200 тыс. рублей долга по ипотеке. Средний показатель задолженности составляет около 75 тыс. рублей», — сообщает в своем блоге Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов.
«Во-первых, доход жителей ЯНАО выше, чем во многих других регионах, а когда банк дает кредит, он смотрит на соотношение выплат по кредиту и доходов клиента. Во-вторых, ЯНАО И ХМАО сами по себе немногочисленные округа и любая статистика может выбиваться, когда сравнивают области с разным количеством населения», — прокомментировал URA.RU статистику экономист Константин Селянин.
Ранее для молодых семей ЯНАО сократили срок ожидания выплаты на покупку новой квартиры до одного года. Этот срок мог доходить до пяти лет, и многие семьи выбывали из программы по возрасту.
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