Пермский медуниверситет объявил о досрочных выборах ректора

ПГМУ остался без ректора после смерти Ирины Корюкиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ) создана комиссия по досрочным выборам ректора. Но сама процедура досрочных выборов приостановлена по решению Минздрава РФ. Об этом URA.RU рассказала исполняющая обязанности ректора медвуза Наталия Минаева.

«У нас есть комиссия по выборам ректора, она готова к работе, но пока Минздрав РФ приостановил процедуру [по выборам ректора] до особого распоряжения. Причину такого решения в министерстве нам не пояснили, сказали: „Пока работайте“», — отметила Минаева.

Кто вошел в состав комиссии и возглавил ее, руководитель университета не уточнила, отметив, что «председатель комиссии уже общался с Минздравом России по этому вопросу, поскольку должен согласовывать все дальнейшие шаги». Минаева также отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на должность ректора.

Прежний ректор ПГМУ Ирина Корюкина, занимавшая этот пост последние 15 лет, скончалась 7 декабря. У нее был диагностирован коронавирус.