Мишустин уволил трех замминистров из правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку трех замминистров. Первым заместителем министра, уволенным в связи с сокращением должности, стал Константин Румянцев из Минприроды. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Румянцева Константина Николаевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в первом распоряжении за подписью Мишустина. Также от должностей освобождаются заместитель Министра транспорта РФ Юрий Цветков и заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова — оба покинули пост по своей просьбе.
Ранее правительство РФ анонсировало проведение оптимизации штатов органов власти. Сообщалось, что сократить собираются 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, более 33 тысяч — в территориальных. В первую очередь были упразднены Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Позже стало известно, что оптимизация федеральных органов власти затронет 45 ведомств и министерств, находящихся под контролем правительства РФ.
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