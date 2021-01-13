Мишустин уволил трех замминистров из правительства РФ

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
По распоряжению Михаила Мишустина три замминистра отправлены в отставку Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку трех замминистров. Первым заместителем министра, уволенным в связи с сокращением должности, стал Константин Румянцев из Минприроды. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Румянцева Константина Николаевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в первом распоряжении за подписью Мишустина. Также от должностей освобождаются заместитель Министра транспорта РФ Юрий Цветков и заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова — оба покинули пост по своей просьбе.

Ранее правительство РФ анонсировало проведение оптимизации штатов органов власти. Сообщалось, что сократить собираются 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, более 33 тысяч — в территориальных. В первую очередь были упразднены Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Позже стало известно, что оптимизация федеральных органов власти затронет 45 ведомств и министерств, находящихся под контролем правительства РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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