Оптимизация органов власти сократит количество чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оптимизация федеральных органов власти затронет 45 ведомств и министерств, находящихся под контролем правительства РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Не может эффективно работать структура, в которой замруководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными», — приводятся в сообщении слова руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции. Будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда.

Документ о реформе органов госуправления закрепляет единые нормативы для министерств и ведомств. Количество структурных подразделений по новым требованиям должно составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не меньше пяти, самостоятельных отделов — не меньше десяти. Обеспечивающие подразделения будут составлять не более 30% от общей численности сотрудников.

Правительство РФ анонсировало проведение оптимизации штатов органов власти в ноябре 2020 года. Сообщалось, что сократить собираются 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, более 33 тысяч — в территориальных. В первую очередь были упразднены Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.