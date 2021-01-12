В ЯНАО началось испытание вакцины «Спутник V» на пенсионерах

В ЯНАО 13 января началось испытание вакцины «Спутник V» на пенсионерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое 13 января начали прививать добровольцев второй очереди вакциной «Спутник V» — в их числе люди старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Нового Уренгоя.

«Заразившись, перенести болезнь в легкой форме, а то и вовсе не заболеть — с таким расчетом сегодня идут на прививку добровольцы второй очереди. С каждым из них сначала беседует терапевт, затем осматривает пациента — вакцинация проходит под строгим контролем врачей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Новый Уренгой поступило 90 доз вакцины «Спутник V». Сколько из этого числа препарата введут жителям ЯНАО старше 60-ти и сколько уже ввели — пока неизвестно. В новоуренгойской ЦГБ агентству URA.RU пояснили, что пока такой информации нет, она будет сбираться на протяжении всех дней вакцинации добровольцев второй очереди.

На днях в регион поступило 1300 доз вакцины «Спутник V». Ранее URA.RU сообщало, что на жителях Ямала начнут тестировать вторую вакцину, «ЭпиВакКорона», в первом квартале этого года.