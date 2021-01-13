TikTok закрывает аккаунты несовершеннолетних пользователей

Администрация социальной сети TikTok изменила правила конфиденциальности для несовершеннолетних пользователей. В частности, их учетные записи по умолчанию станут частными.
«Сегодня мы объявляем об изменениях для пользователей младше 18 лет, направленных на повышение стандартов конфиденциальности и безопасности пользователей по умолчанию», — сообщили представители администрации социальной сети. Свое решение они объяснили заботой о молодых пользователях.
Частными станут учетные записи всех подростков в возрасте от 13 до 15 лет. С такими настройками конфиденциальности пользователь сам решает предоставлять, или нет доступ к своему контенту потенциальному подписчику. Кроме того, по умолчанию отключается параметр «Предлагать учетную запись другим».
Для пользователей от 16 до 17 лет изменятся настройки для функции Duet and Stitch, позволяющей записывать групповые видеоролики. Теперь она по умолчанию доступна только для друзей.
Кроме того, в отношении пользователей соцсети вводятся и другие новшества: ограничение прямого обмена сообщениями и хостинга прямых трансляций для учетных записей людей старше 16 лет, ограничение покупки, отправки и получения виртуальных подарков для пользователей 18 лет и старше. Родителям несовершеннолетних пользователей предоставят возможность ограничить TikTok для своих детей с помощью функции Family Pairing.
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