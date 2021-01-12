Тюменцев привьют новой вакциной, испытания которой не закончены

Жителей Тюменской области начали приглашать на вакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Информация об этом появилась на сайте областной больницы №4. При этом в Тюмени еще не окончены пострегистрационные исследования этой прививки.
«На днях ишимские медики начнут прививать от коронавируса лиц из групп риска российской вакциной „ЭпиВакКорона“. В медучреждение поступила первая партия этого препарата», — сообщается на сайте областной больницы №4.
С середины декабря некоторые категории тюменцев начали получать прививки от коронавируса. В первых рядах на вакцинацию оказались медики, педагоги и работники социальных служб. Им вводили препарат «Спутник V».
«ЭпиВакКорону» в регионе тоже использовали, однако лишь на базе тюменского медицинского университета. Отобранным добровольцам ставили прививки и наблюдали за их состоянием. Эксперимент все еще не завершен — вторую порцию вакцины участникам исследования ввели в начале января. Контрольное обследование состоится через пару недель. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.
Подписывайтесь на URA.RU в