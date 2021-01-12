12 января 2021
11 января 2021

Тюменцев привьют новой вакциной, испытания которой не закончены

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, covid, ковид, прививка от ковид
Вакциной «ЭпиВакКорона» сначала привьют группы риска, в том числе тех, кто старше 60 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жителей Тюменской области начали приглашать на вакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Информация об этом появилась на сайте областной больницы №4. При этом в Тюмени еще не окончены пострегистрационные исследования этой прививки.

«На днях ишимские медики начнут прививать от коронавируса лиц из групп риска российской вакциной „ЭпиВакКорона“. В медучреждение поступила первая партия этого препарата», — сообщается на сайте областной больницы №4.

С середины декабря некоторые категории тюменцев начали получать прививки от коронавируса. В первых рядах на вакцинацию оказались медики, педагоги и работники социальных служб. Им вводили препарат «Спутник V».

«ЭпиВакКорону» в регионе тоже использовали, однако лишь на базе тюменского медицинского университета. Отобранным добровольцам ставили прививки и наблюдали за их состоянием. Эксперимент все еще не завершен — вторую порцию вакцины участникам исследования ввели в начале января. Контрольное обследование состоится через пару недель. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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