Свердловские власти объединяют свои телеканалы в одну структуру

Задача реорганизации — сохранение творческих коллективов и применение накопленного годами опыта в новых условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

«Областное телевидение» (Свердловская область) в ближайшее время объединят со Студией-41 и «Четвертым каналом» — официальным каналом Екатеринбурга. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Власти объединяют ОТВ и „Четверку“. Реформа произойдет в ближайшие недели. Все силы будут консолидированы на базе ОТВ. Тем самым модернизация завершит проект перестройки медийного блока, который был задуман еще в конце 2018 года», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что главой структуры станет медиаменеджер Элеонора Расулова (управляющая «Четвертым каналом»), а гендиректор ОТВ Антон Стуликов перейдет на работу в региональное правительство. В беседе с URA.RU Расулова уточнила, что с ней уже проводили переговоры свердловские власти. «Кандидатуру будет утверждать совет директоров. В конкурсе могут принимать участие и другие кандидаты», — объяснила она. Получить оперативный комментарий у главы ОТВ на момент публикации не удалось.

В департаменте информационной политики свердловского правительства URA.RU подтвердили процесс оптимизации трех крупнейших телекомпаний региона. «Это требование времени. Укрупняются задачи, меняется медиарынок. И такие трансформации неизбежны. Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях», — передает ДИП слова вице-губернатора Сергея Бидонько.

Телеканал «Областное телевидение» основан в 1997 году. Медиа круглосуточно транслирует свой эфир в 105 населенных пунктах региона, в 60 из них телеканал имеет собственные передающие станции. В феврале 2010 года на должность гендиректора ОТВ впервые был назначен Антон Стуликов. В 2019 году он вошел в число лучших медиаменеджеров России и получил премию «Чайка» за внедрение новейших практик в управлении региональным телеканалом.