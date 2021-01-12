12 января 2021

У свердловского губернатора появится новый советник

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в студии телеканала
Антон Стуликов (справа) будет советником Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появится еще один советник. Им станет генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов, сообщили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«Генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов переходит на новое место работы. Он станет советником губернатора Свердловской области», — сообщили в ДИПе. Уточнить предстоящий функционал Стуликова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что «Областное телевидение» (Свердловская область) в ближайшее время объединится со «Студией-41» и «Четвертым каналом» — официальным каналом Екатеринбурга. Предполагается, что взаимодействие с этими структурами будет курировать Стуликов.

Антон Стуликов был назначен на должность гендиректора ОТВ в феврале 2010 года. В 2019 году он вошел в число лучших медиаменеджеров России и получил премию «Чайка» за внедрение новейших практик в управлении региональным телеканалом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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