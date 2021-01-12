У свердловского губернатора появится новый советник

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появится еще один советник. Им станет генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов, сообщили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.
«Генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов переходит на новое место работы. Он станет советником губернатора Свердловской области», — сообщили в ДИПе. Уточнить предстоящий функционал Стуликова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что «Областное телевидение» (Свердловская область) в ближайшее время объединится со «Студией-41» и «Четвертым каналом» — официальным каналом Екатеринбурга. Предполагается, что взаимодействие с этими структурами будет курировать Стуликов.
Антон Стуликов был назначен на должность гендиректора ОТВ в феврале 2010 года. В 2019 году он вошел в число лучших медиаменеджеров России и получил премию «Чайка» за внедрение новейших практик в управлении региональным телеканалом.
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