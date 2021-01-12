Раскрыты детали конкурса по выбору главы Перми

Депутаты гордумы Перми рассмотрят проект о проведении конкурса на январской пленарке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Перми состоится в марте. Проект о проведении конкурса внесен на рассмотрение городской думы. Документ размещен на сайте представительного органа.

«Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми — главы администрации города Перми 18 марта в 15.00», — говорится в документе.

Документы на участие в конкурсе принимаются от кандидатов со 2 февраля по 4 марта. Конкурс пройдет в форме испытания. С кандидатами проведут индивидуальное собеседование, также они представят свою программу развития Перми.

Ранее стало известно, что в конкурсную комиссию войдут 12 человек. Половину из них, как указано в документе, предложит глава Пермского края Дмитрий Махонин. Проект о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Перми городская дума рассмотрит январском заседании, дата которого пока не определена.

Сейчас полномочия главы Перми временно исполняет Алексей Демкин. Он был утвержден на эту должность в декабре прошлого года после отставки прежнего мэра Дмитрия Самойлова, перешедшего в краевое правительство.