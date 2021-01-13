Депутату Госдумы достанется пост, на который претендовал сенатор

Депутат Госдумы Александр Ильтяков пойдет на выборы как главный курганский единоросс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Кургане заговорили о новом претенденте на пост секретаря реготделения партии «Единая Россия». Им может стать депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков. Об этом URA.RU стало известно от политических инсайдеров. Ранее вероятным кандидатом на руководящий пост называли сенатора от Курганской области Сергея Муратова.

«Кандидатура Ильтякова рассматривается на пост секретаря [реготделения партии „Единая Россия“], который сейчас занимает Евгений Кафеев. Перед выборами [в Госдуму в сентябре 2021 года] отделению необходимо обновление, чтобы победить», — считает источник. С его слов, вероятного нового лидера курганских единороссов могут обсудить во время визита полпреда УрФО Владимира Якушева в Курган. Он запланирован на 18 января.

Ильтяков в разговоре с URA.RU пояснил, что ему пока не предлагали возглавить реготделение. «Меня предупредили, что нужно быть готовым к обсуждению важной темы в понедельник. Но какой именно, не уточнили», — пояснил Ильтяков. Депутат отметил, что является только сторонником партии, а не ее членом.

Сенатор Сергей Муратов также рассматривался на должность секретаря партии, но отказался от назначения. «Ильтякову этот пост больше нужен. Он идет на выборы в Госдуму и это поможет ему чувствовать себя увереннее. Кроме того, авторитет Ильтякова как порядочного человека и человека слова в целом повысит рейтинг партии», — уверен Муратов.

Нынешний лидер курганских единороссов Евгений Кафеев пояснил URA.RU, что он не слышал про перестановки. Обычно решение о замене лидера проходит на партийной конференции, дата которой пока не обсуждалась.