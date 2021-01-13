Источники: в Кургане ждут полпреда Якушева

Ожидается, что Владимир Якушев приедет в Курган в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев может посетить Курганскую область на следующей неделе, сообщили URA.RU собственные источники, близкие к властям региона. Это будет первый визит Якушева в Курган после его назначения полномочным представителем президента.

«Владимира Якушева ждут в Кургане до конца января. Вероятнее всего, это произойдет уже в начале следующей недели», — сообщил инсайдер. Другой источник рассказал URA.RU, что слышал о возможном визите Якушева в январе, но конкретную дату он не знает.

В пресс-службе губернатора Курганской области не стали комментировать эту информацию, предложив URA.RU обращаться в полпредство. «Как будет понятен формат — сразу сообщим», — прокомментировали в пресс-службе полпредства.

Якушев назначен полпредом президента в УрФО в ноябре 2020 года. С 2005 по 2018 году был губернатором Тюменской области, а после возглавлял министерство строительства России. В статусе федерального министра он дважды посещал Курганскую область — в январе и в августе 2019 года. Во время одного из таких визитов Якушев хвалил работу местных властей и заявлял, что приятно удивлен реализацией нацпроектов, предлагая ставить Курган в пример другим регионам.

В декабре Якушев впервые посетил Ямал в качестве полномочного представителя президента РФ. За день до этого он посетил Ханты-Мансийский автономный округ.