Экономист: Минфин РФ ослабит курс рубля

Закупка Минфином РФ иностранной валюты может привести к колебанию курса рубля. Но это произойдет только в том случае, если Минфин и Центробанк не будут вести одинаковую валютную политику. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились экономисты Антон Любич и Константин Селянин.
Ранее стало известно, что Минфин РФ впервые за 9 месяцев закупит иностранную валюту. Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, на финансовые операции планируется потратить порядка 106 миллиардов рублей.
«Это управление валютным курсом в чистом виде. Закупка иностранной валюты приведет в конечном итоге к ослаблению рубля», — подчеркнул Любич. Экономист отметил, что Центробанк и Минфин являются сторонниками постоянного ослабления валюты, так как уверены, что это позволит сделать Россию привлекательной в плане работы.
Другой собеседник агентства, экономист Константин Селянин, напротив, уверен, что колебание курса рубля в результате приобретения иностранной валюты возможно только в случае, если эти действия не скоординированы. «Дело в том, что Минфин и Центробанк постоянно оговаривают политику, по которой Минфин продает, или покупает валюту. Это скоординированные действия, которые как раз-таки направлены на то, чтобы не повлиять негативно на курс национальной валюты», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что координация действий по покупке иностранной валюты является нормальной практикой для большинства стран. Кроме того, сумма в 1,4 миллиарда долларов, на которую Минфин планирует закупить валюту, по мнению Селянина, является несущественной для курса рубля.
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