Экономист: Минфин РФ ослабит курс рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, евро, валюта, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Закупка иностранной валюты в больших количества без согласования с ЦБ может привести к колебанию курса рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Закупка Минфином РФ иностранной валюты может привести к колебанию курса рубля. Но это произойдет только в том случае, если Минфин и Центробанк не будут вести одинаковую валютную политику. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились экономисты Антон Любич и Константин Селянин.

Ранее стало известно, что Минфин РФ впервые за 9 месяцев закупит иностранную валюту. Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, на финансовые операции планируется потратить порядка 106 миллиардов рублей.

«Это управление валютным курсом в чистом виде. Закупка иностранной валюты приведет в конечном итоге к ослаблению рубля», — подчеркнул Любич. Экономист отметил, что Центробанк и Минфин являются сторонниками постоянного ослабления валюты, так как уверены, что это позволит сделать Россию привлекательной в плане работы.

Другой собеседник агентства, экономист Константин Селянин, напротив, уверен, что колебание курса рубля в результате приобретения иностранной валюты возможно только в случае, если эти действия не скоординированы. «Дело в том, что Минфин и Центробанк постоянно оговаривают политику, по которой Минфин продает, или покупает валюту. Это скоординированные действия, которые как раз-таки направлены на то, чтобы не повлиять негативно на курс национальной валюты», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что координация действий по покупке иностранной валюты является нормальной практикой для большинства стран. Кроме того, сумма в 1,4 миллиарда долларов, на которую Минфин планирует закупить валюту, по мнению Селянина, является несущественной для курса рубля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...