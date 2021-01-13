Создатели «Спутник V» ответили на указ Путина о вакцинации

Создателям вакцины придется расширять производство ради выполнения указа Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производителям вакцин придется расширить производство, чтобы суметь выполнить указ президента России Владимира Путина о массовой вакцинации. Пока они не уточняют, сколько доз препарата смогут произвести за год, рассказала URA.RU PR-директор одной из компаний-производителей «Р-Фарм» Елена Епифанцева.

Ранее Владимир Путин на совещании с кабмином поручил запустить массовую вакцинацию россиян на следующей неделе. Для этого президент попросил составить график работы, уточняет RT. Старт вакцинации запланирован на 18 января, пишет агентство Nation news.

«У нас ряд новых производств сейчас готовят к запуску. Как только мы их запустим, уже будем говорить точно про объемы», — говорит Епифанцева. Она подчеркнула, что по ее данным производителей вакцин в России пять. Глава «Р-Фарм» ранее заявлял, что новый завод сможет производить по 20 миллионов доз вакцины в месяц.

Пресс-секретарь другой компании-производителя, АФК «Система», Сергей Копытов уточнил, что их завод продолжает трудиться над производством вакцины. Он также планирует расширение производства. Однако сложно сказать, сколько доз вакцины за год будет сделано даже в рамках одного предприятия.

«Мы лишь одно из многих предприятий, которые производят вакцину. Мы ранее говорили, что мы производим 1,5 миллиона доз в год, но понятно, что сейчас мы работаем над расширением предприятия. Так что сейчас я не могу сказать, сколько мы произведем по факту», — объяснил Копытов.